У Харківській області випробували на воді український броньовик "Буцефал" (відео)

Відео опубліковане на YouTube-каналі Національної академії Нацгвардії України.

Зазначається, що бронетранспортер має кілька модифікацій з різними силовими установками і додатковим обладнанням залежно від завдань, які він буде виконувати.

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"БТР-4 - розробка харківського конструкторського бюро ім. Морозова. Робота над вдосконаленням бронемашини не припиняється і по сьогодні. Представники бюро експериментують, встановлюючи нові силові установки, додаткове обладнання, різні типи озброєння", - йдеться в описі до відео.

Крім того, на базі транспортера і створюють спеціальні модифікації для виконання бойових завдань - у Нацгвардію були поставлені БТР-4 для евакуації поранених і доставки їх до місць лікування, вони не мають озброєння, однак мають збільшені розміри для розміщення медичного обладнання.

Випробування проводилися на Салтівському водосховищі (Харківська область).