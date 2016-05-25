ОБСЄ відкрила у Щасті нову патрульну базу

Як йдеться у повідомленні на сайті ОБСЄ, сьогодні місія відкрила нову передову патрульну базу у підконтрольному уряду Україні місті Щастя Луганської області.

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У місії ОБСЄ переконані, що передова патрульна база розширить їхні можливості у сфері моніторингу ситуації з безпекою як у підконтрольних, так і непідконтрольних уряду районах.

«Нова передова патрульна база знаходиться менш ніж за 500 м від лінії розмежування, що дозволить нашим спостерігачам бути ближче до районів, де спостерігається найбільша кількість порушень, а також оперативно реагувати на повідомлення про інциденти», – зазначив перший заступник голови місії Александр Хуг.

«Постійна присутність СММ також має стимулювати сторони більш ретельно дотримуватися режиму припинення вогню і Мінських угод», - додав Хуг.

СММ поінформувала Спільний центр з контролю та координації (СЦКК) про відкриття нової передової патрульної бази і заручилася підтримкою української та російської сторін у СЦКК.

Передова патрульна база у Щасті – дев`ята база місії у східній Україні і четверта в Луганській області. Раніше СММ відкрила п`ять таких баз у Донецькій області, а саме: в підконтрольних уряду містах Волноваха, Покровськ (раніше – Красноармійськ), Світлодарськ і в непідконтрольних уряду України містах Горлівка і Дебальцеве. Ще три у Луганській області: в підконтрольних уряду України селищі Новоайдар та Станиці Луганській і в непідконтрольному уряду місті Кадіївка (раніше – Стаханов). Таким чином, разом з офісами місії в Донецьку і Луганську, а також представництвами в Маріуполі, Краматорську і Сєвєродонецьку, нова база збільшує кількість місць постійної присутності СММ на сході до 14.

З метою поліпшення моніторингу та звітності місія має намір відкрити нові такі бази по обидва боки від лінії розмежування.