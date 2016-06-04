Бойовики напередодні обстріляли з гранатометів Станицю Луганську - ВЦА
11:32, 04 червня 2016Війна
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Бойовики з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї обстріляли напередодні район залізничного мосту і пішохідного переходу в смт Станиця Луганська.
REUTERS
Як йдеться в повідомленні прес-служби Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, крім того, терористи зі стрілецької зброї обстріляли околиці міста Попасна.
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«Жертв і руйнувань не зафіксовано. Таким чином, «керівництво» терористичного угруповання «ЛНР» привітало Луганщину зі святом 78-ї річниці утворення області», - відзначив керівник Луганської ВЦА Юрій Гарбуз.
Як повідомляв УНІАН, 3 червня бойовики 49 разів відкривали вогонь по українських захисниках на Донбасі.
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