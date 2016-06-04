Бойовики напередодні обстріляли з гранатометів Станицю Луганську - ВЦА

Як йдеться в повідомленні прес-служби Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, крім того, терористи зі стрілецької зброї обстріляли околиці міста Попасна.

Читайте такожЛисенко: у зоні АТО в бою з українськими військовими загинув бойовик

«Жертв і руйнувань не зафіксовано. Таким чином, «керівництво» терористичного угруповання «ЛНР» привітало Луганщину зі святом 78-ї річниці утворення області», - відзначив керівник Луганської ВЦА Юрій Гарбуз.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня бойовики 49 разів відкривали вогонь по українських захисниках на Донбасі.