Зведення штабу АТО за добу: інтенсивність ведення вогню терористами залишається високою

Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 6:00 годину 4 червня.

"Ніч у зоні проведення АТО знову минула неспокійно. Проросійські НЗФ продовжують вдаватись до більш інтенсивних збройних провокацій", - констатують військові.

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"Всього бойовики 49 разів відкривали вогонь по українських захисниках. На донецькому напрямку ворог 15 разів обстрілював позиції ЗС України. Під вогнем мінометів калібру 82 та 120 мм опинились позиції поруч Опитного, Пісків, Невельського, Авдіївки, Новоселівки другої, а близько 23.00 по захисниках Пісків російські найманці випустили ще й 20 артилерійських снарядів калібру 122 мм", - повідомляє штаб.

Укріплення неподалік Зайцевого та Луганського ворог обстріляв зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів.

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Неспокійно було й на Маріупольському напрямку, де зафіксовано 31 обстріл позицій ЗСУкраїни. Двічі протягом доби поблизу Павлополя та Гранітного супротивник використав міномети калібру 82 та 120 мм, а позиції поруч Березового Талаківки, Красногорівки, Мар'їнки, Тарамчука та Широкиного російські бойовики обстрілювали з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Позиції поблизу Новогригорівки ворог обстріляв з озброєння БМП.

На Луганщині поблизу Станиці Луганської найманці з автоматичного гранатомету, а поруч Новоолександрівки з великокаліберних кулеметів гатили по укріпленнях сил АТО.