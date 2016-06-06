Бойовики з артилерійських установок випустили 30 снарядів в районі Богданівки – штаб АТО

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

«Найгарячіше сьогодні було на Маріупольському напрямку, де по наших позиціях неподалік Богданівки російські найманці, порушуючи Мінські домовленості, провели масований обстріл із 122 мм самохідних артилерійських установок, випустивши при цьому 30 снарядів», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що З мінометів калібру 82 мм терористи протягом дня обстрілювали захисників шахти Бутівка, Опитного та Майорська, а опорні пункти сил АТО біля Мар’їнки зі стрілецької зброї.

У штабі наголосили, що по укріпленнях поруч Сокільників бойовики намагались поцілити з протитанкового керованого ракетного комплексу.

«З автоматичних гранатометів та мінометів калібру 82 мм російські найманці відкривали вогонь поблизу Новоселівки другої, а в районі Широкіно з великокаліберних кулеметів», - додали в прес-центрі.