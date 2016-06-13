Лисенко: За добу в зоні АТО поранені троє українських військових, загиблих немає

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

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"За добу внаслідок бойових дій загиблих українських військових немає. Троє отримали поранення", - поінформував він.

Як повідомляв УНІАН, раніше уповноважений президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко заявила про значне погіршення ситуації на Донбасі та рекордну кількість жертв на фронті за останні 4 тижні.