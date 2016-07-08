У Луганській області двоє військових підірвалися на керованому фугасі

Як йдеться у повідомленні прес-служби Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, в районі села Лопаскине Новоайдарського району області двоє українських військовослужбовців підірвалися на керованому фугасі, який був закладений ворожою диверсійною групою. В результаті вибуху обидва військових загинули.

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Також вранці терористи обстріляли з підствольного гранатомета контрольний пункт пропуску "Станиця Луганська".

Всю минулу ніч по позиціях військових біля села Новозванівка Попаснянського району бойовики вели вогонь з гранатомета і стрілецької зброї.