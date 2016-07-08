У Луганській області двоє військових підірвалися на керованому фугасі
12:19, 08 липня 2016Війна
471 0
У Луганській області сьогодні вранці, 8 липня, загинули двоє військових Збройних сил України, підірвавшись на фугасі.
У Луганській області через підрив на фугасі загинули двоє військових / Фото УНІАН
Як йдеться у повідомленні прес-служби Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, в районі села Лопаскине Новоайдарського району області двоє українських військовослужбовців підірвалися на керованому фугасі, який був закладений ворожою диверсійною групою. В результаті вибуху обидва військових загинули.
Читайте такожПід Маріуполем українські військові підірвалися на міні, є жертва - волонтери
Також вранці терористи обстріляли з підствольного гранатомета контрольний пункт пропуску "Станиця Луганська".
Всю минулу ніч по позиціях військових біля села Новозванівка Попаснянського району бойовики вели вогонь з гранатомета і стрілецької зброї.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter