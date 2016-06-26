Контрольний пункт "Станиця Луганська" знову закривався через обстріли

Контрольний пункт «Станиця Луганська» ввечері 25 червня тимчасово припинив роботу через обстріли бойовиків.

Про це повідомляє Адміністрація Державної прикордонної служби України.

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«У зв'язку з проведенням обстрілу пункту «Станиця Луганська» зі стрілецької зброї і підствольного гранатомета ГП-25 з боку непідконтрольної території України, і з метою недопущення втрат серед мирних жителів і персоналу Держприкордонслужби, було ухвалено рішення про їх переміщення в укриття і тимчасове припинення роботи контрольного пункту», - йдеться в повідомленні відомства.

Згідно з даними Держприкордонслужби, на сьогодні робота пункту «Станиця Луганська» відновлено в штатному режимі.

«Зараз пункт «Станиця Луганська» працює в штатному режимі», - наголошується в повідомленні.

Також зазначається, що 25 червня пункт «Станиця Луганська» перетнули 4 380 тис. осіб.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня роботу контрольно-пропускного пункту в'їзду-виїзду «Станиця Луганська» на лінії розмежування також було тимчасово припинена через обстріл. За даними Держприкордонслужби, двоє невідомих громадян, які рухалися в загальній черзі на вхід в пункт «Станиця Луганська», вийшли з черги і спустилися з дороги в поле. Відтак зупинилися і зробили два постріли з РПГ.

14 червня бойовики також відкривали вогонь в районі смт Станиця Луганська.