Прем'єр Канади відвідав Яворівський полігон, де канадські інструктори навчають бійців ЗСУ (фото)

Цією поїздкою Трюдо завершує свій триденний візит в Україну.

Зазначимо, що на Яворівському полігоні канадські інструктори наразі проводять навчання бійців Збройних сил України (ЗСУ).

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Як повідомляв УНІАН, 11 липня на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком в Києві прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив, що Канада планує збільшити кількість своїх поліцейських інструкторів в Україні, які навчають українських правоохоронців.