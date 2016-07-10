До Києва з візитом прибув прем'єр-міністр Канади (фото)

До Києва з візитом прибув прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Як повідомляє МЗС України у Twitter, глава канадського уряду перебуватиме в Україні до 12 липня.

Як повідомляв УНІАН, під час візиту до України Трюдо проведе зустрічі з президентом Петром Порошенком, головою Верховної Ради Андрієм Парубієм, а також прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом за участю членів урядів двох країн.

Раніше Гройсман заявляв, що у липні Україна планує укласти Угоду про зону вільної торгівлі з Канадою, переговори щодо якої стартували ще в 2014 році.

20-21 червня в Канаді відбувся українсько-канадський бізнес-форум.