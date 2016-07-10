До Києва з візитом прибув прем'єр-міністр Канади (фото)
21:18, 10 липня 2016Політика
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Голова канадського уряду перебуватиме в Україні до 12 липня.
REUTERS
До Києва з візитом прибув прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.
Як повідомляє МЗС України у Twitter, глава канадського уряду перебуватиме в Україні до 12 липня.
Як повідомляв УНІАН, під час візиту до України Трюдо проведе зустрічі з президентом Петром Порошенком, головою Верховної Ради Андрієм Парубієм, а також прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом за участю членів урядів двох країн.
Раніше Гройсман заявляв, що у липні Україна планує укласти Угоду про зону вільної торгівлі з Канадою, переговори щодо якої стартували ще в 2014 році.
20-21 червня в Канаді відбувся українсько-канадський бізнес-форум.
Welcome to #Ukraine, @JustinTrudeau ! pic.twitter.com/FGAFpvoyqy— MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) 10 липня 2016 р.
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