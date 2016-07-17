В зоні АТО за добу поранені троє українських військових

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції поранені троє українських військових.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу в результаті бойових дій жоден український військовий не загинув. Однак троє наших бойових побратимів отримали поранення. Це сталося на Маріупольському напрямку внаслідок ворожих обстрілів", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу на Донбасі терористи 77 разів відкривали вогонь по опорних пунктах українських військових, з них 37 - на Маріупольському, 31 - на Донецькому і 9 - на Луганському напрямках.