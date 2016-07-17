Ситуація в зоні АТО: за добу бойовики 77 разів відкривали вогонь

За минулу добу на Донбасі терористи 77 разів відкривали вогонь по опорних пунктах українських військових, з них 37 - на Маріупольському, 31 - на Донецькому і 9 - на Луганському напрямках.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО станом на 06:00.

Зокрема, на Маріупольському напрямку з забороненої Мінськими угодами 152-міліметрових артилерії ворог бив по опорним пунктам ВСУ в Павлополі. Крім цього, 122-міліметрові самохідні установки він застосував у Водяному, 120-міліметрові міномети - в Широкіно, Гранітному, Мар'їнці і Талаківці. В районі Широкіно активізувалися ворожі снайпери.

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На Донецькому напрямку неспокійно було в Авдіївці. Противник вів вогонь по українським військам з 122-міліметрової артилерії, 120 - і 82-міліметрових мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. З мінометів калібру 120 мм окупанти обстріляли зміцнення українських захисників у Новоселівці Другій, Невельському і поруч із шахтою "Бутівка". Також в Донецькій області ворог задіяв бронетехніку, зенітні установки, протитанкові ракетні комплекси і великокаліберні кулемети.

У Луганській області противник стріляв з 120 - та 82-міліметрових мінометів по позиціям ЗСУ в Старому Айдаре. Також мінометного обстрілу зазнали Новозванівка та Новоолександрівка.