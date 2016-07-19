Україна не контролює 408 кілометрів кордону з Росією – ОБСЄ

Заступник голови спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні Олександр Хуг в інтерв'ю УНІАН розповів про специфіку роботи спостерігачів на кордоні України з Росією.

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"З найбільшими труднощами ми стикаємося в зоні безпеки, яка, по ідеї, повинна бути безпечною зоною, уздовж лінії зіткнення і, головним чином, на даний момент, на територіях, непідконтрольних українському уряду... Це також включає в себе райони на кордоні між Україною і Російською Федерацією, також не знаходяться під контролем уряду", - зазначив Хуг.

За його словами, наразі уряд України не контролює 408-кілометрову ділянку кордону. І там спостерігачі СММ також відчувають великі труднощі в доступі.

"Але це непостійна ситуація. Бувають дні, коли у нас немає доступу, а буває, що такий доступ у нас є. Все дуже непередбачувано... Там ми бачимо, що на колишніх офіційних пунктах пропуску через державний кордон, що зараз не знаходяться під контролем уряду, на даний момент є жорсткий контроль з боку так званих "ДНР" і "ЛНР", - додав представник ОБСЄ.

"Враховуючи, що нам не дозволяють відкривати передові патрульні бази, наприклад, в Антрациті на півдні Луганської області чи в Амвросіївці Донецької області, спостерігачі повинні подолати дуже велику відстань, перш ніж дістануться туди. Також, прямуючи на ці об'єкти, ми змушені проїжджати безліч блокпостів", - сказав Хуг.

Він пояснив, що до того часу, коли спостерігачі нарешті прибувають в необхідну точку, бойовики вже знають, кого чекати: "Отже, все, що ми бачимо, – ретельно контролюється. Крім того, ми там буваємо тільки в денний час доби".