Сайдік закликав приступити до питання доступу України до неконтрольованої ділянки кордону на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив за підсумками сьогоднішнього засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську.

Спецпредставник ОБСЄ підтвердив, що ініціатива української сторони щодо створення підгрупи з відновлення контролю над ділянкою українсько-російського кордону в рамках Тристоронньої контактної групи обговорюється.

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"Це питання вже давно обговорюється... Його було поставлено ще минулого року, й це є частиною Мінських угод. І я вважаю, що треба обговорювати це питання. І от як будемо, так би мовити, втілювати це питання, поки не ясно, на жаль. Але, врешті-решт, маємо приступити й до обговорення та вирішення цього питання", - заявив Сайдік.

Як повідомляв УНІАН, Україна в Мінську наполягає на створенні підгрупи в ТКГ з відновлення контролю над українсько-російським кордоном.