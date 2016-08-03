Доба в зоні АТО минула без втрат серед українських військових, є поранені - Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

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«Загиблих у лавах українських військ немає, троє військовослужбовців отримали поранення і один – контузію», - сказав Лисенко.

За його словами, один «був поранений у Станиці Луганській, ще один - у Кримському, один - в Мар’їнці, і контузію отримав наш хлопець у Красногорівці під час мінометного обстрілу».

Лисенко також повідомив про втрати противника. За його словами, «минулої доби один окупант загинув, троє отримали поранення. Це бойовики зі складу так званої третьої бригади російських окупаційних військ з місцем дислокації в Горлівці».