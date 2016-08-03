Терористи використовують представників кримінального світу для розвідки бойових порядків сил АТО - ІС

Про це повідомив народний депутат, координатор групи «Інформаційний спротив» (ІС) Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, російсько-терористичні війська на Донбасі продовжують вести активну розвідку бойових порядків українських військ на тактичну глибину, а на окремих напрямках і оперативно-тактичну глибину.

«Широко використовуються засоби РТР, БПЛА, агентурна розвідка (в основному, «маршрутні» рейди агентів та збір відомостей від проросійськи налаштованих елементів на звільнених територіях: показово, що при цьому активно використовуються представники кримінального світу)», - зазначив Тимчук.

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Крім того, згідно з даними групи «Інформаційний спротив», на передовій російсько-терористичні війська зберігають високу ступінь активності. Обстріли тривають практично по всьому периметру зони АТО, за винятком окремих ділянок на Луганському напрямку і на південь від Донецька.

Найбільш «гарячими» ділянками залишається район н. п. Авдіївка, Піски-Опитне, Мар'їнка – Крансогорівка, Широкино – Павлопіль, район Горлівки (особливо - західний і північно-західний напрямки від цього н. п.), район «Світлодарської дуги», район Попасної, Кримського, смуга Щастя – Станиця Луганська.