У "генпрокуратурі ЛНР" розповіли про розслідування замаху на Плотницького

Як повідомляє сеператистский ресурс ЛуганскИнформЦентр, про це сьогодні на брифінгу заявив представник відомства Олександр Александров.

Він нагадав, що 6 серпня близько 8.00 Плотницький разом з охороною рухався на автомобілі вулицею Кулібіна. Після повороту на вулицю Ватутіна авто зупинилося на червоний сигнал світлофора, і в цей момент зловмисники привели в дію потужний вибуховий пристрій направленої дії.

«Він був закріплений на електричному стовпі перед світлофором», - уточнив Александров.

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За його словами, одразу у день замаху «генеральний прокурор «ЛНР» дав вказівку порушити кримінальну справу за статтями «посягання на життя державного діяча» і «замах на життя двох і більше осіб, скоєне загальнонебезпечним способом групою осіб за попередньою змовою».

Зловмисникам, які зараз розшукують співробітники правоохоронних органів «республіки», загрожує покарання аж до довічного позбавлення волі.

«В даний час в кримінальній справі висунуті і відпрацьовуються кілька версій, але однією з пріоритетних є робота українських диверсійних груп. Це основна версія», - зазначив Александров.

«Щоб уникнути поширення дезінформації особливо хочу відзначити, що стан глави «республіки» в даний час задовільний, його життю і здоров'ю, а також здоров'ю осіб, які постраждали з ним в результаті злочинних дій, нічого не загрожує», - констатував він.

Як повідомляв УНІАН, вранці 6 серпня в Луганську підірвали авто ватажка «ЛНР».

Спікер Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник заявив, що українська сторона не причетна до замаху на Плотницького.