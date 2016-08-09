Геращенко: Найближчим часом нападу Росії на Україну не передбачається

Про це заявив народний депутат Антон Геращенко, передає "112 Україна".

"Що стосується відео з проїздом ракетної установки, то у них (РФ - Ред.) кожен день або через день проходять дислокації. Якщо кожне відео аналізувати на тему "завтра війна", можу сказати відверто – ніякої війни найближчим часом і нападу з боку РФ на Україну не передбачається. Путін зрозумів, що подальше захоплення території України, воно не приводить його до досягнення результатів. Стратегія Путіна така: торгуватися з Україною за повернення Донбасу, з умовою, що він повертає Донбас, а ми відмовляємося від Криму назавжди. Більше він нічого захоплювати не планує", - заявив він.

Читайте такожУкраїна очікує наступ російських окупантів будь-якої хвилини – АП

Раніше Геращенко заявив, що контрольно-пропускні пункти на кордоні з окупованим Кримом працюють нестабільно, тому що на півострові ловлять дезертирів зі зброєю, які можуть виїхати на територію материкової України.