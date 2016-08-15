СБУ затримала іноземця, який воював на Донбасі на боці терористів "ДНР"

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

«20-річний іноземець завербувався до терористів у грудні 2014 року з метою підзаробити. Отримавши прізвисько «Стрєлок», він брав участь у бойових діях під Горлівкою та в районі Широкиного», - зазначається в повідомленні.

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За даними СБУ, в серпні цього року найманець для оформлення громадянства України, в обхід українських блокпостів, прибув до Маріуполя, де його і затримали оперативники спецслужби.

Зауважується, що відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) Кримінального кодексу України. Зловмисника взято під варту. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.