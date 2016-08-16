Держприкордонслужба хоче отримати спецзасоби для боротьби проти лазерної зброї
Голова Державної прикордонної служби Віктор Назаренко заявив про необхідність прийняття на озброєння спецзасобів для захисту від лазерної зброї, яку застосовують бойовики і російські окупанти.
Про це він заявив в ефірі 5 каналу, передає DT.ua.
"Сьогодні я спілкувався з фахівцями, вже є розробки, спеціальні захисні окуляри, захисні пластинки на біноклі і приціли", – заявив Назаренко.
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Також він додав, що Держприкордонслужба шукає можливість отримати дані спецзасоби на озброєння.
Назаренко уточнив, що трьом українським військовослужбовцям, які отримали опіки очей в результаті застосування росіянами лазерного зброї, вдалося відновити лише бічний зір.
Нагадаємо, в липні в Державній прикордонній службі України заявили про ймовірне застосування російськими бойовиками забороненого лазерного зброї.