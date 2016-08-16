Радник президента розповів про особливості цьогорічного Маршу Незалежності

Окремою коробкою рушать воїни АТО та ветерани АТО. Очікується також, що у Марші візьмуть участь патрульні поліцейські. Про це в ефірі 5 каналу заявив радник президента України та радник міністра оборони України Юрій Бірюков.

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За його словами, для святкування річниці Незалежності планується залучити майже 200 одиниць техніки. Бірюков наголошує, що жодна одиниця техніки з фронту не братиме участь у Марші.

Крім того, як заявив радник президента, напередодні параду до армії передадуть майже 200 одиниць нової техніки. Тобто, одночасно вдасться продемонструвати досить велику кількість техніки. Це і модернізована та відновлена техніка, частина – це нова техніка, частина – техніка Київського гарнізону, що має забезпечувати захист Києва, повідомив Бірюков.

Як повідомляв УНІАН, у Києві на військовому параді з нагоди Дня незалежності України не буде техніки із зони АТО.

Про це заявив журналістам президент України Петро Порошенко на базі Навчального центру ВДВ Збройних сил України в Житомирі.

«Тепер щодо техніки: ви зможете самі переконатися, що вся техніка, яка має бути на фронті, вона буде знаходитися на фронті. Більше того, значна частина техніки прямо перед Днем незалежності буде безпосередньо в зоні АТО передана у війська», - запевнив президент.

«Разом з тим, ніхто не забере право українського народу віддавати шану, повагу українським військовим, і військовий парад – це якраз прекрасна можливість для того, щоб це продемонструвати», - сказав Порошенко.

«Я наголошую на тому, що Україна має чим пишатися, своєю армією, своїми Збройними силами, і військовий парад – це гарна нагода це продемонструвати. Україна має зміцнювати єдність, має зміцнювати патріотизм, і військовий парад є гарна подія, щоб це продемонструвати», - наголосив глава держави.

22 липня Порошенко підписав указ «Про проведення параду військ з нагоди 25-ї річниці Незалежності України».