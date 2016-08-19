Хуг: для припинення вогню на Донбасі потрібна довіра між сторонами

Як передає кореспондент УНІАН, про це Хуг сказав сьогодні на брифінгу у Києві.

"В чому полягає причина, що сторони неспроможні припинити вогонь? Як показує мій досвід, під час перебування минулого тижня у Ясинуватій, чітко зрозуміло, що там існує певний контроль і командування. Навіть якщо сторони домовилися у Мінську припинити вогонь, я також повинен припустити, що потрібна політична воля, щоб це зробити", - сказав Хуг.

"Я думаю, що повинно бути очевидним, що після 2,5 років кровопролиття... немає довіри між сторонами", - сказав Хуг.

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За його словами, відсутність довіри робить неможливим виконання зобов'язань, необхідних для підтримки довготривалого припинення насилля.

"Довіра потрібна, щоб сторони відвели своє озброєння та розвели свої сили", - додав Хуг.

При цьому він наголосив, що роль спостережної місії ОБСЄ полягає саме у тому, щоб здійснювати контроль за дотриманням виконання Мінських угод, і надавати інформацію сторонам, виконує чи не виконує ці угоди кожна з них. Місія може об'єктивно фіксувати, що озброєння відводиться, і що сторони розводять свої сили на лінії розмежування.

Разом з тим Хуг нагадав, що місія потребує вільного доступу до усіх районів Донбасу, бо сторони перешкоджають їй працювати, а також стріляють по безпілотним літальним апаратам СММ. Місія також відзначає наявність замінованих територій, що перешкоджають руху не тільки спостерігачів, а і цивільних громадян.

"Сторони погрожують та залякують наших неозброєних цивільних спостерігачів", - додав він.