За день російські окупанти понад 20 разів обстріляли сили АТО

Про це повідомляє прес-центру штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

"Більше половини випадків ворожих обстрілів наших укріплень прийшлися на Донецький напрямок. Поблизу населеного пункту Красний Пахар ворог після 9-ї ранку випустив по українських армійцях 7 снарядів із заборонених Мінськими угодами 122 мм гармат, о 15-й годині один снаряд того ж калібру розірвався в Зайцевому", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, по позиціях у Майорську, Зайцевому та Луганському окупанти вели мінометний, гранатометний та кулеметний вогонь. По Пісках застосували міномети 82 мм калібру, а по Авдіївці відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів. Поблизу Луганського ворог застосував бойову машину піхоти.

Як зазначили у штабі АТО, на Маріупольському напрямку поблизу Старогнатівки ворог також задіяв БМП. По укріпленнях в Мар’їнці відкривався мінометний, а у Широкиному - гранатометний вогонь. У Водяному провокації тривали із застосуванням стрілецької зброї.

"На Луганському напрямку упродовж поточної доби супротивник порушував режим припинення вогню в Станиці Луганській, де бив по наших опорних пунктах із 82 мм мінометів. У Жовтому застосував гранатомети, а у Попасній - стрілецьку зброю", - йдеться в повідомленні.