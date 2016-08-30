У МЗС вважають, що Росії Донбас не потрібен

Про це він заявив в інтерв'ю радіостанції "Эхо Москвы".

«Я вважаю, що ми спостерігаємо ситуацію класичної гібридної гарячої війни, яка нині ведеться, починаючи з окупації Криму, зараз фактично через окупацію Донбасу і спробу створення там російського протекторату. Я не знаю, навіщо це потрібно Росії, але це саме спроба російського протекторату, бажання його легітимізувати і потім як своєрідного троянського коня використовувати для подальшої дестабілізації в Україні», - заявив він.

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«Оскільки я вважаю, що Росії Донбас не потрібен (він не потрібен Росії за визначенням, проте щодо цього, звичайно, можна дискутувати і, мабуть, не всі в Росії зі мною погодяться), то все те, що відбувається навколо Донбасу, є спробою дестабілізувати Україну не тільки як державу, а й як суспільство, яке будує себе в логіці демократичних та європейських цінностей; а також спробою прийти на основі всієї цієї низки фантомів до якогось перезавантаження Ялти, до перерозподілу – це трошки спрощено, але однак – найрізноманітніших сфер впливу», - додав міністр.