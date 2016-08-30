Опитування щодо долі Донбасу: росіяни "за" нейтралітет і сумніваються у необхідності "гумдопомоги"

Так, падає кількість прихильників продовження "гуманітарної допомоги" "ДНР/ЛНР", передає "КоммерсантЪ" з посиланням на дані опитування ВЦВГД.

Якщо в січні 2015 року 78% росіян вважали, що так звані гуманітарні конвої "з продуктами і медикаментами" швидше слід направляти на Донбас, то тепер так думають тільки 64%.

І навпаки, півтора року тому 15% опитаних вважали, що так звані гумконвої направляти "скоріше не слід", а тепер так вважають 27% опитаних.

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Крім того, респонденти вважають, що Росія повинна визнати незалежність самопроголошених "ДНР/ЛНР" або взагалі "не втручатися, дотримуватися нейтралітету".

У жовтні 2014 року за визнання "незалежності" "ДНР/ЛНР" висловлювалися 23%, ця цифра не змінилася. А от частка прихильників нейтралітету постійно змінювалася: якщо в січні 2015 року таких було 28%, то зараз вже 38%.