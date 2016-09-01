"На фронті не стріляють": Порошенко підтвердив, що "режим тиші" на Донбасі дотримується вже протягом 12 годин
Президент України Петро Порошенко заявляє про встановлення режиму повного припинення вогню на Донбасі вже протягом 12 годин.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі зі студентами та викладачами Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» з нагоди Дня знань та початку нового навчального року.
«26 серпня я видав директиви нашим представникам у Тристоронній контактній групі запропонувати з 1 вересня режим повного припинення вогню. За 12 годин і 5 хвилин, я хочу вас привітати, цей режим дотримується – на фронті не стріляють», - заявив президент.
«За весь цей час був лише один неприцільний постріл зі стрілецької зброї, немає ні артилерійських залпів, ні танкових атак, ні мінометів», - додав він.
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Як повідомляв УНІАН, 26 серпня представники України в Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи закликали контрольованих Росією бойовиків припинити порушувати режим тиші з 1 вересня.
«Тільки на підконтрольній Україні частині Донбасу до шкіл і дитсадків підуть понад 150 тисяч дітей. Ми наполягаємо, що всі діти Донецької та Луганської областей, незалежно від місця проживання, мають право на турботу і безпеку. Саме тому Україна наполягає на повному припиненні вогню. Українська сторона послідовно виконує Мінські угоди і закликає Російську Федерацію і ОРДЛО не порушувати взяті на себе зобов'язання і з 1 вересня 2016 року все ж таки припинити стріляти», - заявила прес-секретар представника України в Тристоронній контактній групи, екс-президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер.
31 серпня прес-секретар глави держави Святослав Цеголко повідомив, що президент Порошенко очікує на рішення президента РФ Володимира Путіна щодо підтримки ініціативи України про припинення вогню на Донбасі з 1 вересня.