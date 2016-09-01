Олланд і Меркель: припинення вогню на Донбасі з 1 вересня має стати довготривалим

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву Єлисейського палацу.

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Лідери Франції та Німеччини підтримали ініціативу Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі стосовно встановлення загального режиму припинення вогню, який потрібно впровадити з початку нового навчального року.

"Вони підкреслили, що це має бути початком довготривалого режиму припинення вогню", - йдеться у заяві Єлисейського палацу.

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня представники України в Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи закликали контрольованих Росією бойовиків припинити порушувати режим тиші з 1 вересня.

31 серпня прес-секретар глави держави Святослав Цеголко повідомив, що президент Порошенко очікує на рішення президента РФ Володимира Путіна щодо підтримки ініціативи України про припинення вогню на Донбасі з 1 вересня.

Сьогодні прес-секретар представника України в Тристоронній контактній групі, екс-президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер за підсумками відеоконференції контактної групи за участю бойовиків заявила, що станом на 15:00 по всій лінії розмежування режим припинення вогню в основному дотримується.