Станом на 15:00 режим "тиші" зберігається на всій лінії зіткнення

Про це написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар представника України в Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Леоніда Кучми Дарка Оліфер за підсумками відеоконференції ТКГ з участю представників бойовиків.

За її словами, під час скайп-конференції керівник СММ ОБСЄ, координатор ОБСЄ в робочій підгрупі з безпеки Ертугрул Апакан, а також офіцери з СЦКК доповіли про стан справ на Донбасі.

"За підсумками їх звітів можна констатувати: починаючи з опівночі 31 серпня 2016 року і станом на 15:00 1 вересня 2016 року на всій лінії зіткнення режим припинення вогню в основному дотримується", - зазначила Оліфер.

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Вона повідомила, що контактна група дійшла згоди про необхідність продовження режиму тиші і закликала сторони дотримуватися цього режиму й надалі.

"Сторони визнали необхідність продовжити докладати зусилля для того, щоб режим припинення вогню придбав стійкий характер", - додала прес-секретар представника України.

При цьому Оліфер додала, що "найбільш чутливим" залишається питання звільнення заручників. "Незважаючи на складнощі, ми продовжуємо робити все можливе заради того, щоб люди повернулися додому", - додала вона.