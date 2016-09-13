На Донбасі не стихають обстріли, бойовики застосовують важку артилерію

Про це повідмляється в опублікованому на Facebook зведенні прес-центру штабу АТО станом на 6:00 13 вересня.

Так, на Маріупольському напрямку зафіксовано 9 порушень “режиму тиші”. Противник вдався до збройних провокацій в районі Чермалика, де із забороненої Мінськими домовленостями артилерії 122-го калібру обстріляв українські опорні пункти, а по захисникам Широкиного та Красногорівки застосував міномети 82-го калібру. Також, з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї бойовики відкривали вогонь по Гранітному, Мар’їнці, Старогнатівці та Широкиному.

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На Луганському напрямку зафіксовано 10 порушень “режиму тиші”. Окупанти вели вогонь з БМП по Новозванівці, а з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї - по Попасній, Новоолександрівці, Новозванівці та Нижньотеплому. Окрім того, близько 16.00 позиції одного з підрозділів Збройних Сил України в районі Станиці Луганської були атаковані ворожою ДРГ. Захисники України відкривали вогонь у відповідь.

На Донецькому напрямку зафіксовано 16 порушень “режиму тиші”. Провокативні обстріли з боку противника велися по позиціях українських захисників у Авдіївці, Луганському, Зайцевому, Верхньо Торецькому та Новгороському, а в районі Авдіївки окупанти застосували міномети 120-го та 82-го калібру.

В підрозділах, які виконують завдання в зоні АТО, тривають планові заходи з бойової підготовки. Так, наприклад, військові сапери проводять практичні заняття з мінно-вибухової справи з військовослужбовцями визначених частин і підрозділів. Під час практичної частини занять сапери безпосередньо на місцевості навчають військовослужбовців, як правильно і безпечно застосовувати вибухові пристрої.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня близько 16:00 позиції одного з підрозділів Збройних Сил України в районі Станиці Луганської були атаковані ворожою ДРГ. Внаслідок бою двоє військовослужбовців загинули, п’ятеро отримали поранення, один зник безвісти