Ідентифіковано останки військового з Львівщини, загиблого в 2014 році в боях за Луганський аеропорт
22:02, 20 вересня 2016Війна
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Ідентифіковано останки бійця 80-ї бригади з Львівщини, який загинув в Луганському аеропорту.
REUTERS
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Турківської РДА Олександр Лабецький.
«Турківщина сумує за Героєм - Кльоб Миколою Івановичем, бійцем 1-го батальйону 80-ї окремої високо-мобільної десантної бригади, який загинув у бою за Луганський аеропорт 2 вересня 2014 р. Кльоб Микола Іванович ідентифікований по ДНК та визнаний загиблим», - написав він.
За його словами, наступного тижня буде здійснено чин перепоховання в с. Нижня Яблунька Турківського району.
Фото: Олександр Лабецький
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