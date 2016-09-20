Ідентифіковано останки військового з Львівщини, загиблого в 2014 році в боях за Луганський аеропорт

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Турківської РДА Олександр Лабецький.

«Турківщина сумує за Героєм - Кльоб Миколою Івановичем, бійцем 1-го батальйону 80-ї окремої високо-мобільної десантної бригади, який загинув у бою за Луганський аеропорт 2 вересня 2014 р. Кльоб Микола Іванович ідентифікований по ДНК та визнаний загиблим», - написав він.

За його словами, наступного тижня буде здійснено чин перепоховання в с. Нижня Яблунька Турківського району.