Луганчани затримали двох окупантів на крадіжці воріт для свого штабу - розвідка

16:09, 25 вересня 2016
Війна
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Жителі Луганська затримали двох окупантів, які намагалися вкрасти залізні ворота для облаштування нового місця дислокації свого штабу.

Боевики на востоке Украины / УНИАН

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці в Facebook.

Зокрема, управління розвідки зафіксувало на тимчасово окупованих територіях чергові факти розкрадання військового майна і майна об’єктів цивільної інфраструктури.

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«З огляду на неодноразові невдалі спроби навести лад у 7 окремій мотострілецькій бригаді (Дебальцеве), розпочатих ще до моменту знищення її командира, полковника ЗС РФ Олександра Бушуєва (знищений 3 липня ц.р. під Торезом), командуванням 2 армійського корпусу (Луганськ) ЗС РФ розпочато переміщення підрозділів бригади на другорядний напрямок (у район н.п.Брянка), що призвело до чергової хвилі розкрадання військового майна, а також об’єктів цивільної інфраструктури», - зазначили у відомстві.

Так, 23 вересня розпочато розслідування за фактом розкрадання вузлів та агрегатів бойових машин, що призвело до виведення з ладу двох бронетранспортерів та однієї бойової машини піхоти, де основними підозрюваними проходять військовослужбовці 7-ї окремої мотострілецької бригади Олександр Острохов, Геннадій Степанов та Дмитро Рибалкін.

Крім того, 24 вересня при спробі виконати вказівку начальника штабу 7-ї омсбр викрасти у Луганську залізні ворота для облаштування нового місця дислокації штабу з’єднання у н.п.Брянка пильні луганчани затримали двох військовослужбовців бригади Дмитра Базана та Миколу Світана. До прибуття військової поліції крадіїв тримали придавленими тими воротами, які вони намагались вкрасти.

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