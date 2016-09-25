Бойовики "ЛНР" під час навчань втопили три БМП - розвідка

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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"На полігоні “Перевальський” підрозділи 4 окремої мотострілецької бригади (Алчевськ) 2 армійського корпусу ЗС РФ відпрацьовують питання ведення бою з ходу. В ході виконання елементів подолання водної перешкоди на Ісакіївському водосховищі внаслідок порушення правил підготовки бойової техніки затонуло три бойові машини піхоти", - зазначається у повідомленні.