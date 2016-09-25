Бойовики "ЛНР" під час навчань втопили три БМП - розвідка
15:57, 25 вересня 2016Війна
943 0
На тимчасово окупованій території Луганської області під містом Алчевськ в ході навчань із подолання водної перешкоди бойовики втопили три бойові машини піхоти.
БМП бойовиків затонули на Ісаківському водосховищі / panoramio
Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Читайте такожБойовики не допускають спостерігачів ОБСЄ в Золоте, де заплановано розведення сил, - Лисенко
"На полігоні “Перевальський” підрозділи 4 окремої мотострілецької бригади (Алчевськ) 2 армійського корпусу ЗС РФ відпрацьовують питання ведення бою з ходу. В ході виконання елементів подолання водної перешкоди на Ісакіївському водосховищі внаслідок порушення правил підготовки бойової техніки затонуло три бойові машини піхоти", - зазначається у повідомленні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter