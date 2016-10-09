Гаряча ніч у Луганській області: сили АТО дали відсіч ворожій ДРГ, двоє бійців підірвалися на розтяжці

Про це повідомив голова Луганської військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз в ефірі телеканалу "112 Україна".

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"З тієї сторони не дотримується режим тиші. Також, якщо у нас брати по Золотому і Катеринівці, у нас сьогодні була дуже "гаряча ніч". У нас у межах 15 обстрілів було протягом 2-2,5 годин. Заходили у нас ДРГ у районі Катеринівки, це зовсім поряд із Золотим. Якраз був теж серйозний бій. Наші хлопці дали серйозну відсіч", - сказав Гарбуз.

"По тій стороні, по жертвах я нічого не готовий сказати, чим це закінчилося. І, на жаль, у нас є. Сьогодні на розтяжці підірвалися два військовослужбовців - один 200-й, один - 300-й", - повідомив голова ВЦА.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу російсько-окупаційні війська 48 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників.