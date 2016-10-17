СБУ повідомляє про зростання кількості добровільних зрадників України та агентів Росії в зоні АТО
04:21, 17 жовтня 2016Війна
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Цього тижня СБУ зібрала рекордний "урожай" російських агентів та інформаторів.
СБУ зібрала рекордний "урожай" російських агентів / скріншот
Багато з них – добровільні зрадники України, що збирають інформацію і передають її по той бік фронту, йдеться в сюжеті ТСН.
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У крові та злиднях Донбасу вони продовжують вірити у свою "російську мрію" і готові й далі підставити під снаряди навіть рідних, аби наближати її.
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