У підвалах при свічках: журналісти показали, як живеться у прифронтовому Водяному (відео)

У підвалах при свічках - так і живуть з десяток мешканців Водяного під Маріуполем. Село розбите снарядами ворожої артилерії. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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Передова проходить неподалік від села. Тому сюди прилітають снаряди калібром від 30 до 152 міліметрів. Сюди ж навідуються ворожі диверсанти і власне тут же, над Водяним, наші воїни збивають російські безпілотники.