У підвалах при свічках: журналісти показали, як живеться у прифронтовому Водяному (відео)
21:24, 20 жовтня 2016Війна
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Село водяне неподалік від Маріуполя знаходиться поруч з лінією розмежування.
Бойовики фактично перуть Водяне з лиця землі / © UNIAN
У підвалах при свічках - так і живуть з десяток мешканців Водяного під Маріуполем. Село розбите снарядами ворожої артилерії. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
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Передова проходить неподалік від села. Тому сюди прилітають снаряди калібром від 30 до 152 міліметрів. Сюди ж навідуються ворожі диверсанти і власне тут же, над Водяним, наші воїни збивають російські безпілотники.
Жителі прифронтового Водяного фактично живуть в підвалах
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