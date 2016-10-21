Місія ОБСЄ фіксує серйозне погіршення безпекової ситуації на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг на брифінгу в Києві.

«Зафіксовано серйозне погіршення безпекової ситуації на Донбасі. Минулого тижня ми зафіксували вдвічі більше порушень режиму припинення вогню вздовж лінії зіткнення, ніж за попередній тижневий звітний період», - сказав він.

«Хвиля насильства, зокрема, захлеснула райони на північний схід від Маріуполя. Ми зафіксували дев’ятикратне збільшення порушень режиму припинення вогню в цих районах минулого тижня. Тільки за один день, 12 жовтня, наші спостерігачі чули в цьому районі понад 500 вибухів», - додав Хуг.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що бойовики вже цього тижня випустили по українських позиціях на Маріупольському напрямку понад 3 тис. мін і снарядів.