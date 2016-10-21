Місія ОБСЄ фіксує серйозне погіршення безпекової ситуації на Донбасі
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ фіксує серйозне погіршення безпекової ситуації на Донбасі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг на брифінгу в Києві.
«Зафіксовано серйозне погіршення безпекової ситуації на Донбасі. Минулого тижня ми зафіксували вдвічі більше порушень режиму припинення вогню вздовж лінії зіткнення, ніж за попередній тижневий звітний період», - сказав він.
«Хвиля насильства, зокрема, захлеснула райони на північний схід від Маріуполя. Ми зафіксували дев’ятикратне збільшення порушень режиму припинення вогню в цих районах минулого тижня. Тільки за один день, 12 жовтня, наші спостерігачі чули в цьому районі понад 500 вибухів», - додав Хуг.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що бойовики вже цього тижня випустили по українських позиціях на Маріупольському напрямку понад 3 тис. мін і снарядів.