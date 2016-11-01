У Генштабі пояснили причини активізації бойовиків на Донбасі (відео)
Терористи почали нарощувати вогневу присутність у зоні АТО перед зустріччю у Мінську Тристоронньої контактної групи, яка відбудеться 9 листопада.
Про це повідомив заступник начальника відділу управління зв'язків з громадськістю Генштабу Збройних сил України Владислав Волошин в ефірі Еспресо.TV.
За його словами, бойовики хочуть використати зустріч у Мінську, щоб натиснути на Україну.
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"9 листопала відбудеться зустріч у Мінську Тристоронньої контактної групи і завжди перед подібними подіями бойовики нарощують свої обстріли, збільшують їхню інтенсивність, застосовують диверсійні групи", - заявив Волошин.
Він зазначив, що посилення обстрілів розпочалося після зустрічі "нормандської четвірки".
"Це робиться для того, щоб здійснювати психологічний тиск на українську сторону. Адже після зустрічі у "нормандському форматі" Росію примусили піти на певні поступки", - пояснив Волошин.