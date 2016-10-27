Представник Росії пішов з переговорів у Мінську, їх продовжили без нього

Гризлов вийшов і пішов до виходу, нічого не сказавши журналістам, передає Радіо Свобода.

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Після цього Тристороння контактна група ще 20 хвилин продовжувала роботу.

Нинішнє засідання Контактної групи стало першим після саміту лідерів "нормандської четвірки", який відбувся у Берліні.

19 жовтня лідери України, Франції, Німеччини та Росії під час зустрічі у Берліні домовилися щодо необхідності створити «дорожню карту» виконання мінських домовленостей.