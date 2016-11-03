Бойовики обстрілами зірвали розведення сил у Станиці Луганській - СЦКК

Про це повідомила українська сторона у Спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування на сторінці прес-центру АТО у Facebook.

"Обстріл позицій Збройних Сил України, який відбувся вночі першого листопада унеможливив виконати заходи з розведення сил на ділянці Станиця Луганська запланованого на наступний день. Повторні обстріли наших позицій в Станиці Луганській в вечері 2 листопада ще раз красномовно підтвердили небажання керівництва ОРЛО виконувати взяті на себе зобов’язання", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, близько чотирьох годин збройні формування ОРЛО обстрілювали позиції ЗСУ з мінометів 82 калібру (забороненого Мінськими домовленостями), АГС, РПГ, озброєння БМП та стрілецької зброї.

"Черговим свідченням зриву домовленостей з боку ОРЛО, також став факт обстрілу позицій Збройних Сил України поблизу населеного пункту Кримське, з застосуванням реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град». Загалом було випущено близько 30 ракет з району населеного пункту Сміле. Про всі випадки порушення режиму припинення вогню поінформовано робочу групу СММ ОБСЄ", - додали у СЦКК.

Як відомо, розведення сторін на Донбасі можливе лише після семи днів дотримання режиму припинення вогню.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня в Мінську було підписано Рамкове рішення Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі про розведення сил і засобів на лінії розмежування. Документом передбачено розведення сил і засобів у Золотому, Петровському і Станиці Луганській.