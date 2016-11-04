Жебрівський повідомив про двох загиблих та п'ятьох поранених військових у зоні АТО

"Лише за поточну добу маємо двох убитих і п’ять поранених наших військових. Це один з наслідків обстрілів, що ведуться на всій лінії розмежування, а особливо інтенсивно – в районі промзони Авдіївки, на підступах до Маріуполя й Мар’їнки", – цитує Жебрівського прес-центр АТО.

За його словами, піддаються обстрілам і КПВВ, що призводить до їхнього тимчасового закриття.

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Разом з тим, голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації зазначив, що нині відбувається суттєва зміна настроїв на контрольованій українською владою теренах.

"Коли раніше чимало людей виходили тут з протестами й не пускали наші війська вглиб регіону, то зараз кардинально знизилася кількість людей, котрі хотіли б жити у так званих ДНР чи ЛНР. Існує лише 15-17 відсотків людей, які воліють якогось об’єднання з Росією, а от 72 відсотки є прихильниками України", - підкреслив він.

Зазначається, що лише на Донеччині результатом конфлікту стало понад 9 тисяч знищених чи пошкоджених об’єктів, доріг, мостів. Такий збиток від воєнних дій становить понад 3 млрд гривень. Деякі населені пункти на кшталт Широкиного, Водяного, Опитного тощо фактично потрібно відбудовувати знову. А збитки в неконтрольованих Україною районах досі не підраховані через відомі причини.

"Якби Росія вивела своїх вояк та посіпак, значних проблем із тим, щоби повернути людей до єдиного українського держаного організму, не виникло б. Нам потрібна консолідована європейська підтримка, зокрема у справі примушення Путіна до миру. Ми очікуємо міжнародної допомоги і в темі розмінування, адже, за найскромнішими підрахунками, треба 10 років, аби очистити місцеві землі від всього вибухонебезпечного, як і в покращенні екологічної ситуації", - додав Жебрівський.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби російсько-окупаційні війська 31 раз відкривали вогонь по позиціях українських захисників.