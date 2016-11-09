У прифронтовій смузі противник активізував вербування українських громадян – Тимчук

Про це на своїй сторінці в Facebook написав координатор групи «Інформаційний спротив», народний депутат Дмитро Тимчук.

«Спостерігається зростання активності агентурної мережі противника у прифронтовій смузі на території, контрольованій Україною, і вербування українських громадян. Вербування ведеться серед місцевих жителів з пріоритетом тим, хто працює в державних установах. Активно використовуються «агенти-фланери» (переміщуються під виглядом мирних громадян у населених пунктах і по автомагістралях, поблизу залізничних станцій, переважно на автомобілях, фіксуючи переміщення особового складу і техніки ЗСУ в зоні АТО)», - повідомив Тимчук.

За його даними, також російсько-терористичні війська підвищили інтенсивність обстрілів українських позицій.

«По команді російського військового керівництва, різко збільшено постачання боєприпасів з території РФ для формувань «1-го АК ДНР» і «2-го АК ЛНР». Особливо активно витрачаються мінометні боєприпаси. Найгарячіша зона – приморський напрямок», - написав Тимчук.

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Крім того, за його інформацією, окупанти продовжують вести активну розвідку переднього краю і тактичного тилу сил АТО, бойових порядків українських військ в оперативно-тактичній глибині. Виявляються пункти управління (ПУ), місця базування озброєння, складів, сховищ, пунктів заправки, основних комунікацій і вузлових пунктів.