В заручниках бойовиків на Донбасі залишаються 109 українців - Геращенко

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко.

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Вона зазначила, що разом із координатором ОБСЄ Тоні Фрішем зустрілася з родичами заручників, яких утримують на окупованих територіях.

"Посол Фріш розповів про своє перше за ці півтора роки відвідання тюрем в ОРДЛО, де він мав можливість поспілкуватися з нашими військовими і з підлітками, яких затримали як "диверсантів-терористів"", - написала Геращенко.

Вона зауважила, що для матерів і дружин заручників було надзвичайно важливо почути з перших вуст інформацію про умови утримання бранців. "Відверто говорили про переговорний процес, про наші зусилля для звільнення заручників", - додала Геращенко.

За її словами, "на сьогодні в списку заручників залишається 109 українців, це цивільні і військові".

"Деякі військові знаходяться в тюрмах більше двох років, ще після Іловайська, Дебальцевого. В Мінську ми не маємо повноважень обговорювати кримські питання, ключовим завданням гуманітарної групи є звільнення заручників з окупованого Донбасу. Дуже хочеться мати позитивні новини в питанні звільнення", - написала Геращенко.