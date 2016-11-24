Волонтери розсекретили кадрового російського розвідника на Донбасі (фото)

Про це повідомляється на сайті розвідувальної спільноти InformNapalm.

Волонтери розповіли, що Сергій Фіногін строкову військову службу проходив у 2009 році в частинах ВПС/ППО ЗС РФ. З 2014 року військовослужбовець-контрактник 7-ї російської військової бази (в/ч 09332, р. Гудаута, окупована Абхазія, Грузія). Імовірно служить у роті військової розвідки розвідувального батальйону або ж в розвідвзводі 2-го мотострілецького батальйону.

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При цьому в соціальних мережах він зареєстрований під вигаданим ім'ям Ілля й прізвищем матері Кузнєцов.

Судячи з фотографій, завантажених в альбом Фіногіна, його бойове відрядження на Донбас почалося в серпні 2016 року.

Крім того, на одному з фото Фіногін вигулює бультер'єра. "Ідентифіковано місце прогулянки – Парк культури і відпочинку ім. Горького в Горлівці, з характерними лавочками і потрісканим асфальтом", - йдеться у повідомленні.

Є в альбомі й інші знімки з горлівським бультер'єром. Вони відносяться до періоду серпень – листопад 2016 року, на них Фіногін позує в статутний формі ЗС РФ ("цифра") з нарукавною нашивкою у вигляді прапора "ДНР".

Раніше в InformNapalm ідентифікували артилеристів 7-ї військової бази Міноборони РФ, причетних до обстрілу України з-за "поребрика" у вересні-листопаді 2014 року.