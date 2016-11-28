"Пристойно кошмарять": волонтери розповіли про бій біля Кримського

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомили волонтери фонду "Повернись живим".

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"Луганська область. Був бій у районі Кримського-Жолобка вночі. В сєпарські госпіталі звезли 300-их. А може, і 200-их. Серед наших втрат немає", - йдеться у повідомленні.

Крім того, кілька ночей поспіль на цій ділянці відновилися міномети.

"Хлопці кажуть: "Пристойно кошмарять". Головне, що в нас немає втрат", - розповіли волонтери.

Раніше волонтер Назар Приходько розповів, що Докучаєвськ перебуває в оперативному оточенні, українські військові готові звільнити місто.