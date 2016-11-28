На Луганському напрямку розширилася географія бойових дій – Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

За його словами, на Луганському напрямку порівняно з минулими днями географія бойових дій розширилася, зокрема противник вкотре двічі обстріляв район потенційного розведення сил та засобів у Станиці Луганській. У другій половині дня відбулася серія перестрілок у Жовтому (район Щастя), яка з перервами тривала майже 4 години.

Крім того, тривають потужні ворожі обстріли біля Попасної. Один з них був мінометним - по позиціях українських військовослужбовців було випущено близько 20 мін.

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Усього ж минулої доби на Луганському напрямку зафіксовано 14 ворожих обстрілів, один з яких - із важкого озброєння.

На Донецькому напрямку минулої доби бойові дії велися лише у двох районах - селище Луганське та Авдіївська промзона. Окрім легкого озброєння противник застосував БМП та міномети.

"По наших позиціях в Авдіївці випущено 26 мін різного калібру. І українські війська вимушені відкривати вогонь у відповідь", - сказав Лисенко і додав, що всього минулої доби на Донецькому напрямку зафіксовано 5 ворожих обстрілів, один з яких - із застосуванням важкого озброєння.

На Маріупольському напрямку, повідомив Лисенко, противник традиційно порушив режим тиші в Мар'їнці, Новотроїцькому та на приморських рубежах. Проте порівняно з попередніми днями стало дещо спокійніше: вчора окупанти лише двічі застосовували важке озброєння - міномети і гармати. "Це сталося у Талаківці", - додав Лисенко.

За його словами, як і раніше, активно працюють ворожі снайпери, перш за все в Новотроїцькому та Широкиному.

Усього ж минулої доби, зауважив Лисенко, на Маріупольському напрямку зафіксовано 18 ворожих обстрілів.