Бойовики обстріляли житловий будинок в окупованій Саханці - штаб АТО

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Зазначається, що терористи із "9-го окремого штурмового механізованого полку морської піхоти" відзначали своє професійне свято. "Після вживання спиртних напоїв вони з кулеметів та автоматів почали стріляли по будинку", - йдеться в повідомленні.

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"Ця 2 рота завтра проспиться, протруть очі, побачать, що накоїли і, звісно, почнуть верещати, що це все зробили українці. Та, кулі, випущені з фронту, не можуть прилітати з тилу, то ж, можливо, нарешті, мирні люди на окупованих територіях почнуть вірити власним очам і фактам, а не телебаченню окупантів", - заявили у штабі АТО.

Раніше УНІАН повідомляв, що заплановане розведення сил у Станиці Луганській, відповідно до Рамкової угоди, досягнутої в Мінську, не відбулося у зв’язку із двогодинним обстрілом з боку бойовиків 24 листопада