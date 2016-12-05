Держприкордонслужба повідомила про відновлення роботи КПВВ "Мар'їнка"

<img alt="З 25 листопада російсько-терористичні війська тричі обстріляли КПВВ " Мар'їнка"="" Фото="" УНІАН"="" data-cke-saved-src="https://images.unian.net/photos/2016_12/1480941799-4613.jpg" src="https://images.unian.net/photos/2016_12/1480941799-4613.jpg" title="З 25 листопада російсько-терористичні війська тричі обстріляли КПВВ ">

Про це йдеться у мікроблозі Держприкордонслужби у Twitter.

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"Пропускні операції у КПВВ «Мар’їнка» відновлено. Пропуск осіб та транспортних засобів здійснюється в штатному режимі", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня прикордонники поінформували, що з 25 листопада російсько-терористичні війська тричі обстріляли КПВВ «Мар'їнка».