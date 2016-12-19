Сили АТО взяли в полон бойовика, імовірно російського розвідника - журналіст

На Донбасі на Світлодарській дузі сили АТО взяли в полон одного із бойовиків. За попередніми даними це може бути кадровий російський військовий. Про це написав військовий журналіст Роман Бочкала на своїй сторінці у Facebook.

Бочкала повідомив, що полоненого знайшли українські медики, він був поранений.

«Нашим вдалося взяти в полон одного супротивника. Його знайшли українські військові медики. Він був поранений, був у формі типу "гірка", без розпізнавальних військових знаків», - написав журналіст.

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Журналіст наголосив, що є підстави вважати його розвідником, який має стосунок до ГРУ або ж до ЗС Росії. Втім наразі ця інформація встановлюється.

«Представився на прізвище Морозов, але насправді виявилося, що його справжнє прізвище Ляпін. Є підстави вважати, що він не просто сепаратисти, а розвідник, громадянин Росії і має відношення до російського ГРУ або збройних сил Росії. Зараз ця інформація встановлюється», - написав він, додавши «Суть - взяли полоненого, який може бути російським військовим».

Нагадаємо, під час атаки бойовиків на Світлодарській дузі в неділю, 18 грудня, п’ятеро українських військових загинули, а шестеро поранено: четверо бійців отримали легкі поранення і два – середньої ступені тяжкості.

В районі Світлодарської дуги близько 6-ї ранку 18 грудня російсько-окупаційні війська розпочали артилерійську підготовку із застосуванням мінометів і ствольної артилерії.

"Українські бійці прийняли бій, у ході якого перехопили ініціативу, відкинули противника та здійснили контратаку у фланг противнику. Ворог був вимушений відійти, кинувши при цьому військове майно та спорядження російського виробництва", - розповіли у штабі. За даними розвідки, втрати противника склали щонайменше 25 осіб вбитими та до 30 поранених.