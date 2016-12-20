Доба в АТО: бойовики обстрілювали позиції ЗСУ на всіх напрямках

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 6:00.

Найбільше обстрілів, як зазвичай, – на Маріупольському напрямку. Зі 122-міліметрової артилерії тут були обстріляні Широкине та Водяне. Широкине протягом доби потрапляло під вогонь 120 та 82-міліметрових мінометів, озброєння БМП і танків. Мінометних обстрілів також зазнали наші позиції в районі Новотроїцького, Мар’їнки і Талаківки.

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На Луганському напрямку з мінометів калібру 120 та 82 міліметри було обстріляне Кримське. З гранатометів - Новоолександрівка, Лобачеве, Кримське та Станиця Луганська. По Станиці Луганській вогонь вів снайпер.

На Донецькому напрямку окупанти зі 122-міліметрової артилерії та 82-міліметрових мінометів обстрілювали Луганське. Під вогонь мінометів різних калібрів також потрапила Авдіївка, а поблизу Зайцевого ворог вів вогонь з гранатометів.

Загалом протягом доби зафіксовано 47 обстрілів.