Використання забороненої зброї на Донбасі зросло на 300% – ОБСЄ

Застосування забороненого мінськими угодами озброєння збільшилося приблизно на 300%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ) Александр Хуг на брифінгу в четвер.

"Минулого тижня СММ ОБСЄ зафіксувала 75% підвищення кількості порушень режиму припинення вогню в порівнянні з попереднім тижнем",- сказав Хуг.

"Минулого тижня наші спостерігачі зафіксували щонайменше 985 вибухів, спричинених вогнем із мінометів, танків, артилерії та реактивних систем залпового вогню. Попереднього тижня вони зафіксували 242 вибухи. Це заборонене озброєння використовувалося людьми в уніформі, незважаючи на той факт, що люди в костюмах уже давно погодилися відвести це озброєння", - додав він.

Він зазначив, що переважна кількість цих вибухів, а саме, 843, була зафіксована на вихідних днях у районах на південь та південний схід від Світлодарська. "На цю гарячу точку припадає половина від усієї кількості порушень режиму припинення вогню в межах до зони безпеки. За цими фактами криється колосальне збільшення рівня насильства", - сказав Хуг.

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За його словами, у підконтрольному уряду Світлодарську спостерігачі місії в неділю за шість годин чули 700 вибухів, 680 з яких вони кваліфікували як постріли з артилерії калібру 122 мм. У розташованому поблизу Дебальцевому, що контролюється т. зв. "ДНР", спостерігачі СММ у суботу зафіксували 12 пострілів із реактивних систем залпового вогню, наступного дня – ще 43 постріли з РСЗВ, а також 199 вибухів невизначеного походження.

Крім того, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ впродовж цього року зафіксувала понад 300 тис. порушень режиму припинення вогню.

«За рік не було жодного дня, коли б ми не зафіксували порушення режиму припинення вогню. За цілий рік ми зафіксували понад 300 тис. порушень режиму припинення вогню, більшість цих порушень здійснювалася з застосуванням заборонених мінськими угодами озброєнь, а саме, артилерійських установок, мінометів, танків, реактивних систем залпового вогню», - сказав Хуг.

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«Навіть незважаючи на те, що сторони погодилися відвести свої озброєння за узгоджені рубежі, цього року ми зафіксували понад 3 тис. одиниць такого озброєння в порушення лінії відведення», - додав Хуг.

Він також зазначив, що більшість випадків насильства, які спостерігала СММ на Донбасі, відбувається в населених пунктах або поблизу них.

«Враховуючи, що боєприпаси використовуються в буквальному розумінні тисячами, цивільне населення неминуче потрапляє під нищівну силу цих насильницьких дій. Із січня до листопада цього року СММ ОБСЄ зафіксувала 83 летальні випадки, а також 305 випадків поранення цивільного населення», - сказав Хуг.